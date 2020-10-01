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В Тобольской больнице появился новый кардиологический комплекс

Общество, 18:00 23 октября 2020

Областная больница №3 | Фото: Областная больница №3

Новый кардиологический комплекс появился в центральной поликлинике Областной больницы № 3 в Тобольске, сообщает пресс-служба учреждения.

В лечебном учреждении открылся кабинет для нагрузочного тестирования пациентов благодаря приобретению кардиологического оборудования в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения".

Новый кардиологический комплекс включает беговую дорожку и велоэргометр. Система предназначена для проведения нагрузочного ЭКГ-тестирования и одновременного мониторинга показателей сердечного ритма и артериального давления. Современные решения позволяют передавать ЭКГ без проводов и помех по радиоканалу, а также вести динамический контроль всех параметров теста во время обследования.

Комплекс позволяет решать широкий круг задач: диагностика ишемической болезни сердца, исследование нарушений ритма при нагрузке, диагностика сердечной недостаточности, оценка толерантности к физической нагрузке, определение физического состояния и многое другое. Многофункциональное программное обеспечение позволяет врачу-кардиологу создавать собственные протоколы тестирования.

Направление на нагрузочное тестирование пациент кардиологического профиля может получить от кардиолога, у которого он наблюдается, или от терапевта в зависимости от показаний или противопоказаний. Кабинет рассчитан на проведение до 10 нагрузочных ЭКГ-тестирований в день.

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# Тобольск

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