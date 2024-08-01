Более 20,7 млрд рублей потратили в кафе и ресторанах жители Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20,7 млрд рублей потратили в кафе и ресторанах жители Тюменской области за полгода. Это на 7,1 % выше, чем за шесть месяцев годом ранее и на 5,4 % - чем в целом по России.

В Уральском федеральном округе по приросту оборота лидирует Курганская область - 16,1 %. Снижение только на Ямале - минус 4,6 %.

Средний чек каждого жителя Тюменской области превышает 2,1 тыс. рублей в месяц, приводит данные Тюменьстата "Вслух.ру".