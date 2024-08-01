В Ялуторовске готовят новую краеведческую музейную экспозицию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Новую краеведческую экспозицию готовит команда музея "Торговые ряды" в Ялуторовске. Ее центром станет уникальная коллекция старинных книг из библиотеки представителя известной купеческой семьи Кириака Колмакова, сообщили в музее.

118 лет назад тобольский губернатор разрешил издавать в Ялуторовске "Крестьянскую газету". Этим делом занялся Кириак Степанович Колмаков, председатель местного отдела Московского общества сельского хозяйства. На страницах газеты он освещал деятельность отдела, а также сельское хозяйство, торговлю, промышленность и общественную жизнь города.

Еще в студенческие годы он начал приобретать книги, впоследствии составившие "золотой фонд" научной библиотеки Ялуторовского музейного комплекса. Книги у Колмакова особенные: почти все переплетены, корешки кожаные, на них тиснение "К.С.К.". Не забывал Кириак Степанович поставить и дату приобретения книги. Круг интересов ученого агронома впечатляет: естественные науки, экономика, философия, психология, литература.