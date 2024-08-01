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Фотогалерея: праздник межнационального общения Курултай прошел в Омутинском районе

Общество, 17:31 24 августа 2024

Сегодня в селе Омутинском встретились представители делегаций из 11 районов Тюменской области. На праздник Курултай приехали также гости из Омской и Курганской областей, представители Астрахани.

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# курултай , Омутинский район

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