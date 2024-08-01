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Пятерых военнослужащих из Тюменской области освободили из плена

Общество, 18:33 24 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятеро военнослужащих из Тюменской области, захваченные в плен в Курской области, освобождены. В ближайшее время наши земляки смогут выйти на связь с родными, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Освобожденных доставят в медицинские учреждения Минобороны России для лечения и реабилитации.

"Продолжаем совместно с Министерством обороны и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации работу по освобождению наших военнослужащих. Рад, что земляки вернулись из плена", - сказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Официальное заявление Министерства обороны РФ: "В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты".

Вопросы возвращения из плена военнослужащих с территории Украины находятся на контроле уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Видео Минобороны РФ.

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# бойцы , СВО

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