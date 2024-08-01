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Огромное корпе подарили Тюменской области на Курултае казахов

Общество, 16:56 24 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20-метровое казахское национальное одеяло корпе - символ семейных ценностей, единства и многообразия традиций и культур народов подарили Тюменской области на Курултае казахов-2024. Праздник проходит в Омутинском районе 24 августа.

Сшили его местные мастерицы. Яркий обряд развертывания корпе прошёл на главной сцене праздника.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" мастерица из Вагая Кайни Садвакасова, эта идея возникла из мастер-класса по лоскутному шитью.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Казахи сохранили свои древние традиции шитья, - рассказала она. - Это по-настоящему семейная работа, в ней участвуют и детишки даже мужчины, это и досуг и полезное занятие".

По её словам, основные цвета одеяла символичны. Зелёный традиционно означает весну и начало новой жизни, а жёлтый ассоциируется с богатством и достатком.

"Это сочетание цветов самое распространённое и в казахской одежде", - добавила мастерица.

Работа над огромным одеялом заняла всё лето.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, в 2024 году Курултай казахов посвящён Году семьи, объявленному президентом России и 80-летию Тюменской области.

Николай Ступников

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# Год семьи , курултай , традиции

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