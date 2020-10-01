Роспотребнадзор: рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может сохраниться до начала ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До первой декады ноября может сохраниться рост заболеваемости коронавирусом в России, предполагают эксперты Роспотребнадзора. При этом в ведомстве подчеркивают, что темпы прироста оценить достаточно сложно: инфекция новая, сравнивать не с чем.

Специалисты ожидают, что на пике может быть 20 тыс. новых случаев. Однако все зависит от ответственности и сознательности граждан в отношении мер профилактики. Сейчас, говорят эксперты, многие продолжают их игнорировать: не носят маски, не моют руки, не соблюдают социальную дистанцию, находятся на холоде.