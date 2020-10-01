  • 24 октября 202024.10.2020суббота
  • USD76,4667
    EUR90,4142
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор: рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может сохраниться до начала ноября

Общество, 10:04 24 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До первой декады ноября может сохраниться рост заболеваемости коронавирусом в России, предполагают эксперты Роспотребнадзора. При этом в ведомстве подчеркивают, что темпы прироста оценить достаточно сложно: инфекция новая, сравнивать не с чем.

Специалисты ожидают, что на пике может быть 20 тыс. новых случаев. Однако все зависит от ответственности и сознательности граждан в отношении мер профилактики. Сейчас, говорят эксперты, многие продолжают их игнорировать: не носят маски, не моют руки, не соблюдают социальную дистанцию, находятся на холоде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирусная инфекция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:16 24.10.2020Новый сквер обустроили в Упоровском районе
10:29 24.10.2020Косметолог рассказала, как защитить кожу лица после ношения  маски
10:04 24.10.2020Роспотребнадзор: рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может сохраниться до начала ноября
09:02 24.10.2020Тюменский детский омбудсмен считает необходимым ввести уроки кибербезопасности в школьную программу