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Новый сезон проекта "Твое время" стартовал в Тюмени

Общество, 16:43 23 октября 2020

Новый сезон проекта личностного саморазвития для несовершеннолетних "Твое время" запущен в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике. В нем принимают участие около 20 ребят от 14 до 18 лет, есть и участники из прошлых сезонов.

"Твое время" - это активный проект для подростков, где учат быть не только спортивными и здоровыми, но и развивают моральные качества.

"Даже если человек пришел с плохим настроением, то во время общения он начинает искренне улыбаться в ответ каждому, потому что положительный заряд передается", - рассказал ученик 9 класса Руслан Исламов, который уже в третий раз участвует в проекте.

Итоги подведут в декабре этого года. Его участники получат награды и памятные подарки. Следить за проектом можно в инстаграме @tvoevremyatmn.

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# подростки

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