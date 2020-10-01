В Тюменской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней давности

| Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

58-летнему иностранцу, проживающему в Тюменской области, предъявили обвинение в совершенном в 2007 году убийстве, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

В октябре 2007 года в правоохранительные органы области поступило сообщение об исчезновении иностранца 1964 года рождения. Со слов родственников, он уехал из дома и не вернулся. "На тот момент оснований полагать, что в отношении мужчины совершили преступление, не было. В 2019 году сестра пропавшего мужчины сообщила в правоохранительные органы о том, что она располагает сведениями об убийстве брата в 2007 году", - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, осенью 2007 года мужчина проживал в с. Марково Заводоуковского района. К нему приехал знакомый, с которым он занимался совместным бизнесом. В один из дней они повздорили. Гость несколько раз ударил ножом оппонента. Хозяин дома скончался на месте. После злоумышленник спрятал тело погибшего в лесном массиве и переехал в другой район.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Во время предварительного следствия он указал на место, где спрятал тело, после были обнаружены останки. Кроме того, следователи провели судебно-медицинские экспертизы и психофизиологическое исследование с использованием полиграфа.

Уголовное дело направили в суд.