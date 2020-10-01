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Ишимский ветеран получил выплату после вмешательства прокуратуры

Общество, 14:18 24 октября 2020

proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

Ишимскому ветерану Великой Отечественной войны произвели единовременную денежную выплату в связи с 75-летием Победы после проверки ишимской межрайонной прокуратуры Тюменской области, сообщает ведомство.

Единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей выплачивалась военнослужащим, принимавшим участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украины с 1 января 1944 года до 31 декабря 1951 года. Однако ишимскому ветерану межрайонное управление Пенсионного фонда РФ в Ишиме денежные средства не выплатило, полагая, что не положено.

По жалобе ветерана было установлено, что с сентября 1950 года по декабрь 1951 года он принимал участие в боевых операциях в составе действующей армии и является ветераном Великой Отечественной войны.

Прокурор внес начальнику управления представление. По результатам его рассмотрения пожилому человеку в октябре произведена единовременная выплата в связи с 75-летием Победы.

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# 75-летие Победы , ветеран , прокуратура

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