Биошкола "Зеленый остров" набирает учеников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набор на четыре общеобразовательные программы объявил федеральный детский эколого-биологический центр биошкола "Зеленый остров", сообщает ДИ "Пионер".

Школьников с 5 по 11 класс будут обучать по направлениям: "Биопотенциал"; "Теоретическая и олимпиадная генетика"; "Экология в объективе"; "Экоязык"; "Энтомология". Занятия начнутся 15 ноября.

Основной элемент программ - популяризация современных биологических наук, а также подготовка к экзаменам и олимпиадам.

Все о наборе в биошколу "Зелёный остров" - в официальной группе "В контакте".