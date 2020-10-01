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Биошкола "Зеленый остров" набирает учеников

Общество, 08:21 27 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набор на четыре общеобразовательные программы объявил федеральный детский эколого-биологический центр биошкола "Зеленый остров", сообщает ДИ "Пионер".

Школьников с 5 по 11 класс будут обучать по направлениям: "Биопотенциал"; "Теоретическая и олимпиадная генетика"; "Экология в объективе"; "Экоязык"; "Энтомология". Занятия начнутся 15 ноября.

Основной элемент программ - популяризация современных биологических наук, а также подготовка к экзаменам и олимпиадам.

Все о наборе в биошколу "Зелёный остров" - в официальной группе "В контакте".

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# биология , образование , экология

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