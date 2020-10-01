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До конца года в России создадут единую информационную систему в онкологии

Общество, 10:45 26 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Платформу вертикально интегрированных медицинских информационных систем ("Платформа ВИМИС") в онкологии создадут в России до конца года, сообщает RosTender.info.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н.Блохина Минздрава РФ объявил тендер на выполнение работ (ранее на базе центра проводились испытания системы). Стоимость разработки платформы оценивается в 134,5 млн рублей. Предложения от участников тендера принимают до 16 ноября, 24 ноября подведут итоги закупки.

Как следует из материалов тендера, подрядчик должен будет создать систему до конца текущего года. Цель запуска ВИМИС - управление всей вертикалью организации медицинской помощи по профилю "онкология" за счет обеспечения оперативного и всестороннего анализа информации, повышение уровня квалификации медицинских работников, а также повышение качества оказания медицинской помощи онкологическим больным на основе совершенствования ее информационной поддержки на всех уровнях.

Напомним, что снижение смертности от онкологии – один из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". Смертность от новообразований планируется довести в 2020 году до 197 на 100 тыс. человек, в 2021 – до 193,5, а к 2024 году – до 185.

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# Минздрав , онкология

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