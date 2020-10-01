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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более тридцати участников заявились на региональный этап "Абилимпикс"

Общество, 16:48 26 октября 2020

организаторы чемпионата "Абилимпикс" (архив) | Фото: организаторы чемпионата "Абилимпикс" (архив)

35 участников зарегистрировались на региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", который пройдет в Тюменской области 5 ноября, сообщает центр занятости Тюмени и Тюменского района.

Студенты и специалисты будут соревноваться по 10 компетенциям: "Медицинский и социальный уход", "Массажист", "Карвинг", "Ресторанный сервис", "Выпечка хлебобулочных изделий", "Резьба по дереву", "Торговля", "Поварское дело", Кондитерское дело", "Адаптивная физическая культура".

Участники продемонстрируют мастерство на четырех тюменских площадках и одно - в Ялуторовске. Кроме того, 5 ноября в рамках деловой программы чемпионата пройдет "Круглый стол" "Современные подходы в обеспечении занятости, профессионального обучения и трудоустройства людей с инвалидностью и ОВЗ".

Прием заявок от участников еще продолжается. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 50 человек.

Лучшие в своих компетенциях представят Тюменскую область на национальном чемпионате "Абилимпикс", который пройдет в ноябре.

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# Абилимпикс , люди с ОВЗ , умения , чемпионат

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