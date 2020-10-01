В Тюмени парень ударил мужчину бутылкой по голове

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Тюменские оперативники задержали молодого человека, ударившего мужчину по голове бутылкой у магазина по ул. Олимпийской областного центра. Здоровью потерпевшего причинен вред, сообщает УМВД Тюмени.

Как выяснилось, ночью две семейные пары в состоянии алкогольного опьянения возвращались домой и решили зайти в магазин. На крыльце находилась компания молодых людей, распивавших алкоголь.

Пока мужчины ожидали жен с покупками, между ними и одним из молодых людей произошел конфликт, переросший в драку. Злоумышленник бутылкой нанес несколько ударов мужчине по голове и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Станция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.