Тюменцы станут участниками полуфинала конкурса "Цифровой прорыв"

| Фото: АНО "Россия - страна возможностей" | Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Представители Тюменской области примут участие в седьмом полуфинале регионального этапа Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Мероприятие пройдет с 30 октября по 1 ноября в Уральском IT-хабе с 30 октября по 1 ноября, сообщает АНО "Россия - страна возможностей".

За 48 часов IT-специалистам со всей России предстоит создать технологии, направленные на цифровизацию региона. Участники будут решать задачи бизнеса, образования, социальной сферы, экологии и городской инфраструктуры. Каждый кейс - описание реальной проблемной ситуации. Лучшие команды получат возможность внедрить свои решения.

Соревнование пройдет в формате онлайн-хакатона. Специалисты в режиме нон-стоп будут разрабатывать цифровые продукты по девяти кейсам от партнеров конкурса. Успешно пройти испытания им помогут трекеры и эксперты.

Так, одну из задач представил департамент физической культуры и спорта Тюменской области. Специалистам предстоит разработать мобильные приложения, которые помогут детям и подросткам получать информацию о полезных мероприятиях, общаться с наставниками и получать оценку своих навыков. Еще один кейс от Тюменской области направлен на развитие удобной городской инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов на основе анализа данных.

Также свои кейсы представят Госкорпорация "Росатом", ПАО "Ростелеком", АО "Почта России", Газпромбанк, ПАО "Россети".

В рамках регионального этапа конкурса уже состоялось шесть полуфинальных хакатонов в крупнейших IT-хабах страны. Еще два хакатона, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге, пройдут в ноябре. В настоящий момент на конкурс уже зарегистрировано почти 40 тыс. человек.