Первые 100 тонн отходов обработали на Тобольском заводе

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Первые 100 тонн отходов обработал на Тобольском мусоросортировочном заводе. Предприятие запущено в эксплуатацию 12 октября. В декабре 2020 года комплекс должен выйти на проектные показатели, сообщает пресс-служба ТЭО.

На заводе в Тобольске будут принимать отходы жителей города, Тобольского, Уватского и Вагайского районов.

"Мощность нового комплекса составляет 40 тысяч тонн отходов в год при работе в одну смену. На полную мощность мы планируем выйти к декабрю этого года, а обслуживать весь процесс сортировки будут 128 человек. В ручном и автоматическом режиме отбираются полезные компоненты - стекло, пластик, бумага, картон, жестяные, алюминиевые банки и пленка, пригодные для вторичной переработки", - отметил главный инженер ООО "ТЭО" Сергей Шишов.

Тобольский мусоросортировочный завод – это еще один базовый элемент региональной комплексной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Два завершающих звена – завод в Ишиме и перегрузочная станция в Ялуторовске – уже построены и готовятся к запуску.

Напомним, Дмитрий Кобылкин назвал Тюменскую область лидером по внедрению реформы обращения с отходами. А согласно данным Минприроды за 2019 год регион вошел в тройку лидеров по качеству окружающей среды (+99%). При расчете этого показателя учитывается, в том числе, и обращение с отходами.