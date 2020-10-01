Автоматические двери установили в приемном отделении ОКБ № 2

| Фото: пресс-служба ОКБ № 2 | Фото: пресс-служба ОКБ № 2

Новую входную группу со стороны ул. Харьковской установили в приемно-диагностическом отделении взрослого стационара Тюменской областной клинической больницы № 2, сообщает пресс-служба медучреждения.

Вместо открывающихся вручную дверей сделаны автоматические, раздвижные. Дверь срабатывает от движения и не создает препятствий на пути больного или бригады скорой с носилками. Конструкция спроектирована специально для интенсивных нагрузок, оснащена аккумуляторной батареей и имеет функцию аварийного отключения.

Скоро установят еще одну такую же дверь. После этого потоки пациентов разделят: один вход будет предназначен для пациентов, обращающихся в приемное отделение самостоятельно, другой - исключительно для скорой помощи.

"Приемное отделение больницы не может прекратить работу ни на минуту. Ежедневно проходят сотни больных, десятки раз медики скорой помощи закатывают носилки. Нередко люди поступают в тяжелом состоянии, когда на счету каждая минута. Поэтому все должно работать четко, без сбоев, не создавая помех и препятствий", - отметил руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи Антон Терёхин.

Напомним, в приемное отделение взрослого стационара Областной клинический больницы № 2 ежедневно в экстренном порядке, по неотложным поводам, с травмами разной степени тяжести обращаются в среднем до 750 человек.