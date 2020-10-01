Дни культуры коренных малочисленных народов Севера стартовали в регионе

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Открытие Дней культуры коренных малочисленных народов Севера прошло в Туртасе Уватского района. Концерт и выставку национальных поделок организовали в формате онлайн, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Район является единственным в регионе, где проживают ханты: 102 из 139 представителей КМНС занимаются традиционными промыслами на отдаленных стойбищах.

Представители тюменской организации КМН "Кедр" поздравили и наградили активистов общественного движения. Вручили три национальных инструмента местному ансамблю "Хату Эви" (Дети солнца). Три бубна из оленьей кожи передадут коллективу, который создан на базе дома культуры в с. Демьянское.

"В течение этой недели пройдут мастер-классы и встречи со старейшинами. Закрытие планируем провести 1 ноября в этностойбище "Дом северных людей" в Тюмени. Дни КМНС – это уникальная возможность жителей области познакомиться с богатейшей культурой народов Севера, их обычаями и традициями, декоративно-прикладным творчеством", – говорит председатель Совета областной общественной организации КМН "КЕДР" Ирина Малых.

Глава Уватского района Сергей Путмин отметил, что администрация выполняет переданные Тюменской областью полномочия по обеспечению защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Развитие культуры ханты является приоритетным направлением деятельности.

В районе четыре года организуют ярмарку продукции КМНС на Усть-Тегусском месторождении, реализуется программа дополнительного образования "Живая нить времен". Дни культуры – это еще один шаг в деле сохранения самобытности народа, развития национальных промыслов и ремесел, считает уватский глава.