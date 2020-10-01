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Голышмановские студенты участвуют в областном марафоне

Общество, 08:56 30 октября 2020

golyshmanovo.admtyumen.ru

Студенты Голышмановского агропедколледжа участвуют в областном марафоне "Делаем добро вместе". Для них преподаватели организовали экологический квест "Чистые игры".

По информации администрации Голышмановского округа, студенты, разделившись на команды "Чистюли" и "Мойдодыр" состязались в сборе мусора. Его требовалось рассортировать по контейнерам. Участники собрали 10 мешков мусора: по два – бумаги, пластика, стекла, и четыре – сборного.

В рамках областного марафона с 19 октября по 8 ноября в агропедколледже проходит экологическая акция "Экобокс" по сбору на утилизацию отработанных батареек и онлайн-акция "Единство в наших сердцах".

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# марафон , студенты , экология

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