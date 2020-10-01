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Обновленный спорткомплекс "Ладья" откроется в Упорово в 2020 году

Общество, 13:05 29 октября 2020

uporovo.online | Фото: uporovo.online

Спортивный комплекс "Ладья" реконструируют в с. Упорово. Строители завершают возведение перегородок в пристроенной части здания, после чего смонтируют кровлю и приступят к внутренней отделке, сообщает сетевое издание "Упорово Онлайн".

Капитальная реконструкция спорткомплекса началась весной 2020 года. В настоящее время пройден основной этап строительства: залит фундамент, на устройство которого ушло около 250 кубометров бетона.

В сентябре рабочие смонтировали стальной каркас новой части здания, а сейчас заканчивают возведение несущих перегородок внутренней конструкции спортивного комплекса.

Основной объем работ предстоит в новой части здания - она будет разделена на два этажа. На первом разместят технические помещения, душевые и раздевалки, а также зал для борьбы. На втором этаже основное место займет помещение для секции настольного тенниса и отдельный зал для настольных игр: шашек, шахмат и бильярда.

Кроме того, предусмотрены дополнительные трибуны для зрителей. Снаружи также проведена масштабная работа. Частично сделано благоустройство, положен асфальт ко входам в спортивный комплекс.

Не забыли и о пожарной безопасности, сейчас готовится зарыть две пожарные емкости для воды объемом 200 кубометров.

Планируется, что уже в 2020 году реконструкция спортивного комплекса будет завершена и здесь можно будет проводить соревнования не только местного масштаба, но и всероссийского уровня.

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# реконструкция , спортивный комплекс , Упорово

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