Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопков бытового газа в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Уголовное дело по факту хлопков бытового газа в частных жилых домах Тюмени возбудили следователи СУ СК РФ по Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным, днем 28 октября в шести домах по улице Весенней микрорайона Метелево Тюмени произошли хлопки бытового газа. Ранение получила женщина, которая госпитализирована в ОКБ №2.

Следователи и криминалисты на месте ЧП проводят осмотр, поиск и изъятие вещественных доказательств, допрашивают свидетелей. В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов. Расследование уголовного дела продолжается.