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Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопков бытового газа в Тюмени

Происшествия, 17:57 28 октября 2020

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Уголовное дело по факту хлопков бытового газа в частных жилых домах Тюмени возбудили следователи СУ СК РФ по Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным, днем 28 октября в шести домах по улице Весенней микрорайона Метелево Тюмени произошли хлопки бытового газа. Ранение получила женщина, которая госпитализирована в ОКБ №2.

Следователи и криминалисты на месте ЧП проводят осмотр, поиск и изъятие вещественных доказательств, допрашивают свидетелей. В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов. Расследование уголовного дела продолжается.

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# СУ СК РФ по Тюменской области , уголовное дело , хлопок газа

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