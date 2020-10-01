Прокурор региона поручил обследовать дома, пострадавшие от хлопков газа в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил главе Тюмени организовать обследование домов, пострадавших в результате хлопков газа в микрорайоне Метелево Тюмени и предоставить жильцам место для временного проживания.

По информации надзорного ведомства, в шести домах по ул. Весенней произошли хлопки бытового газа днем 28 октября. Одна женщина получила травмы и госпитализирована. В целях координации следственных органов и МЧС прокурор Тюменской области выезжал на место происшествия.

Следственный отдел по Калининскому округу Тюмень СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Его расследование взято на контроль прокурором области.

Кроме того, Владислав Московских организовал проверку соблюдения законодательства при оказании услуг по газоснабжению и эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.