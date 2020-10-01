Электроснабжение в районе Метелево восстановлено

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Далее в сюжете У пострадавшей в Метелево женщины диагностировали сотрясение

Электроснабжение жилого района Метелево, где днем 28 октября вспыхнули сразу три дома, восстановлено, сообщает администрация Тюмени.

Специалисты газовой организации обследуют все дома. Собственники, проживающие в этом районе, чьи дома попали под отключение, до завершения работ могут переселиться в гостиницу "Колос". По всем вопросам можно обращаться по телефону 45-15-20.

На месте ЧП в жилом районе Метелево у дома № 20 по ул. Весенняя находятся представители городского департамента безопасности жизнедеятельности. По периметру установлено ограждение, дежурят сотрудники полиции и МЧС.