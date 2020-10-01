У пострадавшей в Метелево женщины диагностировали сотрясение

| Фото: mos.ru | Фото: mos.ru

У женщины, пострадавшей в результате пожара в районе Метелево 28 октября, диагностировано сотрясение мозга.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина, в больнице пострадавшая получает необходимую помощь.

Напомним, днем 28 октября в Метелево вспыхнули сразу три дома. Здания горели на улицах Светлая и Весенняя.

После следователи возбудили уголовное дело по факту хлопков бытового газа в частных домах. По предварительной информации, хлопки произошли в шести зданиях на ул. Весенней. Прокурор региона Владислав Московских поручил проверить эти строения.

Инна Пахомова