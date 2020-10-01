  • 29 октября 202029.10.2020четверг
  • USD77,5520
    EUR91,2632
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У пострадавшей в Метелево женщины диагностировали сотрясение

Происшествия, 11:26 29 октября 2020

mos.ru | Фото: mos.ru

У женщины, пострадавшей в результате пожара в районе Метелево 28 октября, диагностировано сотрясение мозга.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина, в больнице пострадавшая получает необходимую помощь.

Напомним, днем 28 октября в Метелево вспыхнули сразу три дома. Здания горели на улицах Светлая и Весенняя.

После следователи возбудили уголовное дело по факту хлопков бытового газа в частных домах. По предварительной информации, хлопки произошли в шести зданиях на ул. Весенней. Прокурор региона Владислав Московских поручил проверить эти строения.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожары , пострадавшие , следователи

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:48 29.10.2020Житель Татарстана вымогал у тюменок деньги за интимные фото
11:26 29.10.2020У пострадавшей в Метелево женщины диагностировали сотрясение
11:04 29.10.2020В Тюмени задержали уходившего от погони пьяного водителя
10:42 29.10.2020В аварии на Салаирском тракте пострадали двое взрослых и ребенок