Минздрав поддержал выступление врачей в СМИ

| Фото: Минздрав России | Фото: Минздрав России

Пандемия новой коронавирусной инфекции породила немало слухов, домыслов, прогнозов и ложных схем лечения. Чтобы исключить методические рекомендации по лечению COVID-19, не имеющие отношения к официальным рекомендациям Минздрава, ведомство обратилось в подведомственные учреждения c просьбой координировать выступления. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов. Текст обращения размещен на официальном сайте.

"Хочу подчеркнуть, что рекомендации, направленные в учреждения и специалистам, ни в коем случае не влияют на возможность врачей давать комментарии, касающиеся различных аспектов их работы, в том числе – проблемных. Более того, Минздрав приветствует открытость и публичность деятельности всей системы здравоохранения. Ведь в лице "четвертой власти" мы имеем надежного союзника, помогающего нам вскрывать наболевшие проблемы отрасли. И вместе мы работаем над улучшением всего российского здравоохранения", - заявил он.

Помощник министра напомнил, что в информационном поле размещены ложные рекомендации о профилактическом приеме антибиотиков и советы не использовать перчатки и маски.

"В результате практикующие врачи оказывались в замешательстве – каким рекомендациям следовать. Граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не к досужим домыслам", - подчеркнул Кузнецов.

Структура подведомственных организаций и главных внештатных специалистов Минздрава такова, что в названиях учреждений и как и в самом статусе главного внештатного специалиста, указывается на принадлежность к Минздраву России.

"Таким образом, едва ли не любое высказывание руководителей или сотрудников подведомственных Минздраву учреждений или главных внештатных специалистов трактуется средствами массовой информации и воспринимается аудиторией как позиция министерства. Минздрав России всегда стремится доносить до граждан и профессионалов здравоохранения максимально достоверную и актуализированную информацию, и наши коллеги являются полноправными участниками информационного процесса. Мы все вместе, в конечном счете, несем ответственность перед обществом", - добавил он.

30 октября на базе Сеченовского университета состоится большой федеральный вебинар, посвященный новым подходам к лечению коронавируса, изложенным в 9 версии официальных методических рекомендаций Минздрава.

"Единообразный подход к лечению пациентов и использование лучших практик врачами по всей стране – это то, что, уверен, поможет нам остановить распространение вируса и сохранить жизни и здоровье наших граждан", - подытожил помощник министра.