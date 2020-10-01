Врач-инфекционист назвал условие госпитализации при COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Не все пациенты с коронавирусом подлежат обязательной госпитализации. Коронавирус, по словам врача-инфекциониста высшей категории, заведующего инфекционным отделением "Многопрофильного консультативно-диагностического центра" Дениса Селезнева, чаще всего протекает в легкой форме.

"Поэтому многим пациентам можно лечиться на дому, принимая противовирусные препараты, которые нам всем знакомы, - пояснил он. - Если у пациента нет длительной лихорадки, нет одышки и симптомов интоксикации, можно лечиться дома. Но если появляется одышка, затрудненное дыхание, то нужно вызвать специалиста - может понадобиться госпитализация".

В стационар, по словам Дениса Селезнева, в основном попадают пациенты со средней и тяжелой степенью заболевания. За ними нужен контроль: постоянное измерение температуры, сатурации – насыщенности крови кислородом. "Этот контроль, плюс специфичное лечение, которое они не могут дома принимать – это и есть лечение коронавирусной инфекции", - сказал Селезнев.

Специфичное лечение коронавирсуной инфекции – это противовирусные препараты. Все стационары региона, сообщил Денис Селезнев, связаны между собой и, если нужно провести компьютерную томографию – это делается.

"Если нужна консультация других специалистов, мы также приглашаем их на свою базу, - рассказал он. - Или если нужно специфичное лечение, мы отвозим пациентов в другие стационары, которые имеют доступ к такому лечению".

Для профилактики коронавирусной инфекции, врач-инфекционист высшей категории, посоветовал в первую очередь соблюдать санэпидрежим.

"Постоянно обрабатывайте руки, постарайтесь не быть в гуще населения, поменьше ходить в магазины, - обратился он к тюменцам. – Также обязательно ношение средств индивидуальной защиты – это маски, в идеале еще перчатки, если мы куда-то в транспорте едем. И расстояние между людьми должно быть не менее полутора метров".