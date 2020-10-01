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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Медикаменты тюменским льготникам будут доставлять на дом

Общество, 18:11 28 октября 2020

В Тюменской области возобновляется доставка на дом бесплатных лекарств льготникам. Как рассказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов регионального департамента социального развития Гульнара Байматова, решение принято областным правительством.

"Бесплатно доставят лекарства льготным категориям граждан. В том числе, пожилым гражданам 65 лет и старше. Их принесут на дом сотрудники социальных служб в течение суток. Если возникнут какие-то задержки, действует горячая линия 8-800-201-41-41", - сказала она.

Все препараты будут доставлять бесконтактно, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Хочу обратиться к старшему поколение: поберегите пожалуйста себя. Сегодня социальные службы готовы о вас позаботиться. Не нужно ходить ни в аптеку, ни в поликлинику. Мы все лекарственные препараты готовы вам принести", - добавила она.

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# коронавриус , лекарства

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