Медикаменты тюменским льготникам будут доставлять на дом

В Тюменской области возобновляется доставка на дом бесплатных лекарств льготникам. Как рассказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов регионального департамента социального развития Гульнара Байматова, решение принято областным правительством.

"Бесплатно доставят лекарства льготным категориям граждан. В том числе, пожилым гражданам 65 лет и старше. Их принесут на дом сотрудники социальных служб в течение суток. Если возникнут какие-то задержки, действует горячая линия 8-800-201-41-41", - сказала она.

Все препараты будут доставлять бесконтактно, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Хочу обратиться к старшему поколение: поберегите пожалуйста себя. Сегодня социальные службы готовы о вас позаботиться. Не нужно ходить ни в аптеку, ни в поликлинику. Мы все лекарственные препараты готовы вам принести", - добавила она.