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Открыта регистрация на педагогический форум "Крапива"

Общество, 15:09 30 октября 2020

Форум педагогов будущего "Крапива" во ВКонтакте

Всероссийский педагогический форум "Крапива" пройдет в Тюмени 12-15 ноября. Заявку на участие нужно подать до 1 ноября, сообщает Региональный центр "Новое поколение".

На форуме педагоги 18-30 лет со всей страны будут обсуждать будущее российского образования. Основные темы для обсуждения: как спроектировать образовательный продукт так, чтобы в любой момент можно было адаптировать его в онлайн; какие педагогические инструменты невоспроизводимы в цифровой среде и как их заменить; как найти и реализовать синергию личности учителя и новых технологий и другие.

Подробности можно узнать в официальной группе форума во Вконтакте.

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# учителя , форум

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