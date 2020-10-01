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Жительницу Тюменской области, которая порвала паспорт бывшего возлюбленного, будут судить

Происшествия, 14:25 30 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница пос. Новотарманский порвала паспорт бывшего возлюбленного, когда узнала о его новых отношениях. В отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщает МО МВД РФ "Тюменский".

В дежурную часть тюменской полиции обратился 27-летний житель с. Тюнево. Мужчина сообщил, что получил сообщение с фотографией своего разорванного паспорта.

Полицейские выяснили, что потерпевший ранее состоял в отношениях с 26-летней жительницей пос. Новотарманский и проживал с ней. Месяц назад отношения прервались, но часть личных вещей мужчины, в том числе паспорт, оставались в квартире бывшей пассии.

"Узнав, что бывший сожитель вступил в близкие отношения с другой, женщина разорвала его паспорт на части, сфотографировала и отправила потерпевшему фото", – рассказали в пресс-службе МО МВД РФ "Тюменский".

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 325 УК РФ "Повреждение документов". Максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до года.

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# полиция , уголовное дело

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