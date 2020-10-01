Виртуальным гостям выставки "Служим Отечеству" расскажут о службе в инженерных войсках

| Фото: организаторы выставки (архив) | Фото: организаторы выставки (архив)

О специфике службы в инженерных войсках расскажут в рамках региональной профессиональной выставке в сфере обороны и безопасности "Служим Отечеству" 30 октября в 15 часов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На странице выставки в режиме прямой трансляции офицеры и курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала А. И. Прошлякова расскажут о перспективах учебы в вузе, об особенностях работы сапера, продемонстрируют робота-сапера.

Напомним, выставка "Служим Отечеству" проходит в 2020 году в формате онлайн. На странице во ВКонтакте регулярно публикуются профориентационные видеоролики, документальные фильмы, призванные познакомить гостей и подписчиков с профессиональной деятельностью силовых ведомств страны и образовательной деятельностью высших учебных заведений Министерства обороны России и силовых структур.

На ресурсе запланирована серия прямых трансляций, в ходе которых представители ведомств, учебных заведений, центров в режиме реального времени проведут мини-экскурсии, презентации, ответят на вопросы зрителей.