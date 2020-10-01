Тюменцы проверят себя на знание памятников города

| Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте

Краеведческий конкурс "Памятники Тюмени", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартует 2 ноября, сообщает центральная городская библиотека.

Принять участие приглашают ребят от шести лет и старше, интересующихся историей и архитектурой Тюмени. Работы принимают по 10 декабря по трем номинациям в трех возрастных группах, в реальном и сетевом форматах.

Самым маленьким участникам конкурса – от шести до девяти лет (номинация "Памятники Великой Победы") предложат раскрасить рисунки тюменских памятников и ответить на вопросы по истории города. Участники возрастной группы от 10 до 14 лет смогут продемонстрировать знания в номинации "Увековеченная память": установить местонахождение памятников героям Великой Отечественной войны в Тюмени, написать пожелания к празднику для ветеранов и ответить на вопросы буклета.

Горожане от 15 лет проявят интеллектуальные и творческие способности в номинации "Сибирское милосердие: военные госпитали Тюмени", пройдя исторический фотоквест по памятным местам Тюмени тыловой. Для участия в квесте необходимо ответить на вопросы, отыскать места, где расположены памятники, сфотографироваться возле них и написать эссе. Работы финалистов разместят в группе "Библиотеки Тюмени".

Буклеты с заданиями можно получить в любой из муниципальных библиотек Тюмени. Для участия в режиме онлайн необходимо скачать буклет на сайте. Сканы или фотографии заполненных буклетов и выполненных творческих заданий, а также согласие на обработку персональных данных нужно отправить на электронную почту: citylib-ibo@yandex.ru.

Церемония награждения состоится не позднее 15 декабря.