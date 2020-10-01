В Ишиме презентовали книгу для молодых педагогов

| Фото: педагогического института им. Ершова | Фото: педагогического института им. Ершова

Практико-ориентированное пособие по региональной литературе для молодых педагогов издано в Ишиме, сообщили в педагогическом институте им. Ершова.

Книга соединила несколько направлений: литературу, литературоведение, методику преподавания. В центре исследования - произведения писателей Приишимья, территории с богатым и малоизученным социокультурным наследием.

"Новинка, изданная в ишимском пединституте, актуальна для нас, поскольку в этом учебном году мы открыли класс с углубленным изучением гуманитарных наук, в том числе, литературы", – поделились педагоги школы №5 Ишима Ирина Едапина и Ксения Сытина.