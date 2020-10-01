Спектакль о декабристах Тобольский драмтеатр поставит на региональный грант

Евгений Пономарев | Фото: Тобольского драмтеатра Евгений Пономарев | Фото: Тобольского драмтеатра

Спектакль о декабристах "Меж юношей безумных..." – это пленэрная постановка. Его можно увидеть и на сцене театра, и в городском пространстве. На реализацию нового театрального проекта будут направлены средства гранта правительства Тюменской области. Тобольский театр признан победителем конкурсного отбора.

Как сообщил в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор Тобольской драмы Евгений Пономарев, грант – 500 тыс. рублей – направят на костюмы артистов и гонорар приглашенного режиссера.

По его словам, в основу сценария лягут незаконченное произведение Льва Толстого о декабристах, стихи и заметки Александра Пушкина. Режиссер, сценарист, заслуженный артист РФ Станислав Губанищев и руководитель литературной части театра Ольга Пономарева добавят информацию о декабристах, которые жили в Тобольске и нашли приют на городском мемориальном Завальном кладбище.

Более 30 артистов будут заняты в данном спектакле. Костюмов эпохи 19 века будет много, а декораций – минимум.

"Постановка начнется с бала, на которой светская публика обсуждает возвращение декабристов из ссылок. Авторы сценария отправят зрителей в экскурс о самом восстании декабристов, времени пребывания их в Тобольске. Работа над сценарием будет вестись до февраля, затем начнет работать художник-постановщик Ольга Трофимова, которая создаст эскизы костюмов. Премьера спектакля намечена на июнь 2021 года", - говорит Евгений Пономарев.

Тобольский театр славится своими пленэрными спектаклями - это постановка об императорской семье, "Конек-горбунок" и другие.

Ежегодно, начиная с 2013 года, тоболяки получает грантовую поддержку на постановку спектаклей.

"К нам нет требований, чтобы это были успешные коммерческие проекты. Спектакли, которые мы ставим на поддержку от регионального правительства, мы благодаря им формируем мировоззрение тоболяков и гостей города, так как в их основе – богатая история Тобольска", - заключил Евгений Пономарев.

Добавим, гранты в форме субсидии для поддержки творческих проектов в области театрального искусства по итогам конкурса 29 октября 2020 года выделены Тюменскому театру кукол и Тобольскому драматическому театру им. П.П. Ершова.

Анжела Лебедева