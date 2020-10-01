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"Пятерочка" победила в конкурсе экологических проектов

Общество, 18:42 30 октября 2020

сети "Пятерочка" | Фото: сети "Пятерочка"

"Пятёрочка" стала лауреатом Второго всероссийского конкурса "Надёжный партнёр – экология". Комплексная система "Умный магазин" торговой сети победила в номинации "Лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" среди крупных предприятий страны.

Проект по внедрению системы "Умный магазин" реализуется во всех регионах присутствия "Пятёрочки". Он позволяет сократить энергопотребление в торговых точках на 4,9%. С помощью специальных датчиков, контроллеров и программного обеспечения система встраивается в действующие операционные и эксплуатационные процессы магазина, позволяет экономить электроэнергию, управлять основными потребителями электричества в автоматическом режиме и минимизировать аварийные ситуации.

В этом году на конкурс было подано 274 заявки. Всероссийский конкурс "Надёжный партнёр – Экология" проводится Ассоциацией "Надёжный партнёр" совместно с Российским экологическим обществом при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и призван выявлять лучшие природоохранные практики и проекты, направленные на сохранение экологического благополучия страны и граждан.

Проведение конкурса "Надёжный партнёр — экология" официально поддержано Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством строительства и ЖКХ России, Министерством просвещения Российской Федерации и правительством города Москвы.

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