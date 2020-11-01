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Уровень безработицы в Тюменской области ниже среднего по стране

Общество, 11:32 01 ноября 2020

Фото: trud.admtyumen.ru

Уровень безработицы в Тюменской области в сентябре был ниже общероссийского и по УФО - 5,2% по данным Росстата. В Тюменской области из граждан Работу имеют 694,6 тыс. человек из 732,7 тыс. трудоспособных жителей региона.

Это третий результат в федеральном округе, сообщает "Вслух.ру". Самый низкий показатель в ЯНАО - 2,6%, на втором месте ХМАО - 3,4%. Достаточно напряженная ситуация в Челябинской и Курганской областях - 8% и 8,3% соответственно.

Ранее департамент труда и занятости населения Тюменской области опубликовал данные на 1 октября. В службу занятости обратилось чуть больше 91 тыс. человек. 63,1% результативно вышли из безработицы. На учете в качестве соискателей состояло более 37 тыс. человек, в областном банке было более 37 тыс. вакансий.

В целом по России уровень безработицы в сентябре составил 6,3%, в Уральском федеральном округе – 6,2%.

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