Сведения о погибших при взрыве в Челябинске - фейк

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Никто из 158 пациентов с диагнозом COVID-19, находящихся на лечении в городской клинической больнице Челябинска, не пострадал и не погиб в результате взрыва кислородного баллона и пожара в лечебном учреждении, сообщает пресс-служба Минздрава России, опровергая фейки о погибших.

Все 158 пациентов перераспределены по госпитальным базам. В первую очередь перевезли тяжелых кислородозависимых пациентов.

"Оперативная и качественная работа служб позволила быстро и без серьезных последствий оказать всю необходимую помощь пациентам. Сообщения о погибших не соответствуют действительности", - говорится в официальном сообщении минздрава.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. Пожарные ликвидировали открытое горение в корпусе больницы и на балконах соседнего жилого дома, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

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Испытательная пожарная лаборатория прибыла для проведения исследований причин и обстоятельств произошедшего. Также для дезинфекции личного состава работает интегрированная автоматизированная система контроля.

Эвакуированы 223 человека, 158 пациентов и 40 человек персонала - из здания больницы, 25 человек - из жилого дома.