Для тобольских фермеров-животноводов построят современный забойный цех

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Бизнес-план строительства забойного цеха для крупного рогатого скота, который будет обслуживать местных животноводов, разработал проектный инвестиционный офис Тобольского района.

"Местным животноводам некуда реализовывать свою продукцию. Скот они продают на доращивание живым весом. То есть, продают только телят, что неудобно. На мясо выращивают скот только для себя", - рассказала пресс-секретарь администрации Тобольского района Ольга Коротких..

Ближайший забойных цех, находится в Ярковском районе. Доставка животных туда обходится недешево. Кроме того, после забоя необходим рефрижератор, чтобы доставить мясо обратно в Тобольский район. Из-за этого стоимость мяса значительно возрастает.

В район пришел инвестор, который построит забойный цех, там же будет происходить первичная переработка и упаковка мяса. Земельный участок под него уже выделен, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Появление забойного комплекса станет стимулом для развития животноводства в крестьянско-фермерских хозяйствах и на личных подворьях. Люди могут заниматься выращиванием мясного скота, не думая о проблемах сбыта", - отметил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.