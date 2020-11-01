Жители Тюменской области напишут "Большой этнографический диктант"

Фото: группа "Большой этнографический диктант 2020. ОНЛАЙН" во ВКонтакте Фото: группа "Большой этнографический диктант 2020. ОНЛАЙН" во ВКонтакте

Жители Тюменской области могут принять участие в международной просветительской акции "Большой этнографический диктант", которая пройдет в формате онлайн с 3 по 8 ноября 2020 года.

Задания будут опубликованы в 00.01 час по московскому времени 3 ноября 2020 года на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

Участникам предстоит пройти тест, который включает Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя единая для всех общефедеральная часть из 20 вопросов и уникальную для каждого субъекта Российской Федерации региональную часть из 10 вопросов.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100. Время прохождения Диктанта – 45 минут.

Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия, отмечают организаторы.

Участниками просветительской акции могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания диктанта будут переведены на английский и испанские языки.

За пять лет в диктанте приняли участие около 1,2 млн человек из 46 стран. В Тюменской области акцию поддержали свыше 5 тыс. участников.