Десятилетний тюменец занял второе место на турнире по онлайн-шахматам

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытый онлайн-турнир по молниеносным шахматам прошел в Тюменском районе. На обдумывание ходов у игроков было только по две минуты.

Победителем стал 8-летний Владимир Зарубин из Ханты-Мансийска, его папа - только на третьем месте. На втором - 10-летний тюменец Федор Гемель, сообщает "Вслух.ру".

Федор начал свою карьеру в шахматах в 2018 году на первенстве Тюменской области по шахматам среди мальчиков до 9 лет. За два года юный шахматист поучаствовал в 23 турнирах. По словам Федора, он предпочитает блиц и быстрые шахматы. На них и сделал упор в онлайне: сыграл уже почти три тысячи партий, больше половины - выиграл.