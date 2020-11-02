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Дорогу к двум тысячам дач отремонтировали в Тюмени

Общество, 13:42 02 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дорогу к СНТ "Суходольное" и "Лесная поляна", где находится свыше 2 тыс. дачных участков, отремонтировали в Тюмени. Работы проходили в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает главное управление строительства Тюменской области.

На всех трех километрах ул. Варшавской обновили покрытие, разметку и знаки, отремонтировали тротуары, разворотную площадку и стоянку для автобусов, а также выполнили работы по подъезду к домам.

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# дачи , ремонт дороги

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