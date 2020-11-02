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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

69 человек с COVID-19 излечились в Тюменской области за сутки

Общество, 13:31 02 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

69 человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период излечились 8 тыс. 898 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за сутки в регионе диагностировали 155 случаев заболевания, в том числе у 12 детей. Всего с начала пандемии выявили 13 тыс. 704 заболевших.

На ИВЛ находятся 22 пациента из общего числа болеющих.

2 тыс. 125 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 634 человека - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 75 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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