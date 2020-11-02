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Заводоуковское рапсовое масло пользуется спросом у иностранцев

Экономика, 18:05 02 ноября 2020

mcx.gov.ru/ | Фото: mcx.gov.ru/

1,5 тыс. тонн рапсового масла каждый месяц поставляет за рубеж Заводоуковский маслозавод. Компании из Швеции, Норвегии и Китая являются постоянными покупателями продукции, сообщает региональный департамент АПК.

Заводоуковский маслозавод стал победителем регионального конкурса "Экспортер года" в сфере АПК и занял третье место на окружном уровне.

Чествование лучших предприятий Тюменской области, занятых производством и переработкой растениеводства, пройдет в Тюмени 6 ноября онлайн. О достижениях аграрием региона можно будет узнать на сайте https://apkto.ru/ в 15 часов. Ведущий церемонии чествования передовиков - спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Добавим, всего в Тюменской области в 2020 году валовой сбор зерна составил более 1 млн 350 тыс. тонн. Больше всего зерна собрали хозяйства Ишимского района — 182 тыс. тонн. Вторым по урожайности стал Заводоуковский городской округ – 160,7 тыс. тонн. На третьем месте аграрии Исетского района - 145,7 тыс. тонн.

Валовой сбор картофеля составил 206,6 тыс. тонн. Наибольший сбор в Упоровском районе — 96,3 тыс. тонн. Также в Упоровском районе на 203 га была выращена соя, а в Ялуторовском районе с 250-ти га собрана горчица.

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# Заводоуковский маслозавод , рапсовое масло , уборочная компания

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