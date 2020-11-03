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ХК "Тюменский легион" сыграет две игры с новосибирской сборной

Спорт, 18:05 03 ноября 2020

ХК «Тюменский Легион» | Фото: ХК «Тюменский Легион»

ХК "Тюменский легион" сыграет две игры против "Сибирских снайперов" из Новосибирска в рамках чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. Встречи пройдут в Тюмени 4 и 5 ноября, сообщает пресс-служба спортклуба.

Команды встречаются в МХЛ десять сезонов. Провели 40 поединков. Двадцать матчей прошли в Тюмени, в них хозяева одержали 12 побед. Всего же у "Легиона" 17 победных матчей во встречах с новосибирским клубом.

В сезоне 2018/2019 тюменцы выиграли у "Снайперов" все четыре поединка. А вот в минувшей регулярке ситуация развернулась. Новосибирская команда была сильнее "Легионеров" как дома (4:3 Б и 6:2), так и в гостях (5:1 и 3:0). В тюменских матчах прошлого сезона единственную шайбу у хозяев забросил Артём Пылаев.

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# МХЛ , Тюменский легион , хоккей

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