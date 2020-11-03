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Лидеров онлайн-образования определили в ТюмГУ

Общество, 16:05 03 ноября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Онлайн-класс "Быстрое программирование с нуля для гуманитариев" доцента кафедры общей и социальной психологии Вадима Левкина признан лучшим на Днях открытых дверей виртуальных классов, которые состоялись в ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Второй стала место ассистент кафедры английской филологии и перевода– Анастасия Башмакова с классом "Core Pre-Intermediate Wednesday", третьей - доцент кафедры биологии, географии и методики их преподавания Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова Ольга Токарь.

Онлайн-классы располагались на образовательных площадках Microsoft Teams, Moodle, Google.Classroom, Schoology. Среди участников были преподаватели институтов ТюмГУ.

"Классы преподавателей университета – это не только условно переведенный в электронный формат учебный материал, но грамотно выстроенный электронный образовательный ресурс. Использование преподавателями различных средств обучения и форм организации обучения в дистанционном формате в совокупности способствуют достижению целей образования, – сказала член жюри, заместитель директора Института дистанционного образования Анастасия Савченко.

Подведение итогов Дней открытых дверей виртуальных классов и награждение призеров конкурса состоится в онлайн-формате.

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# классы , обучение , онлайн , ТюмГУ

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