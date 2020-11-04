Алкоголь усугубляет течение COVID-19, предупредил врач

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Употребление алкоголя в случае заражения коронавирусом может привести к тяжелой форме болезни, считает врач-нарколог Руслан Исаев.

Как пояснил он в интервью радио Sputnik, алкоголь подрывает иммунитет, соответственно, у пьющего человека риск заболеть COVID-19 выше. При этом форма болезни может быть тяжелее, и лечить пациента будет сложнее.

"Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни. Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям", – рассказал нарколог.

Лекарства, которые используются при лечении коронавирусной инфекции, несовместимы с алкоголем, подчеркнул Руслан Исаев.

"Прежде всего, речь об антибиотиках. Эти препараты сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений. Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов – препаратов, препятствующих образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах", – пояснил врач.

Он добавил, что тяжелое и среднее течение инфекционного заболевания, в том числе ковида, ситуация субъективно неприятная. В этом случае вряд ли кому-то захочется усугубить ситуацию алкоголем.