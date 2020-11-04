Лайфхаки эффективных тренировок размещены на тюменских спортплощадках

| Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте

Информационные щиты с тренировками на 55 спортивных площадках помогают тюменцам самостоятельно заниматься спортом. Об этом инициатор и руководитель проекта "Сам себе тренер" Сергей Мехнин рассказал в эфире "Радио России" 4 ноября.

"Однажды пришла идея объединить эти площадки, сделать так, чтобы люди смогли прийти и правильно позаниматься. Теперь для этого на каждой площадке есть информационные щиты "Сам себе тренер", на которых содержится информация о тренировках с учетом особенностей конкретной площадки. Здесь же указан QR-код, с помощью которого можно установить бесплатное приложение. Человек может просто потренироваться без гаджета, если же он захочет попасть в систему мотивации "Сам себе тренер", разработанную нами в рамках проекта, может воспользоваться кодом", – поделился Мехнин.

Информационные щиты установлены в рамках инициативного бюджетирования. Как отметил в эфире "Радио России" директор городского департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин, проект был инициирован администрацией Тюмени в 2020 году.

"Принимаются заявки от инициативных граждан по реализации того или иного проекта. Ранее были поддержаны инициативы, связанные со спортом, – информационные щиты для самостоятельных занятий "Сам себе тренер" и площадка для игр в городки в сквере Комсомольский. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении, приглашаем тюменцев заявляться со своими идеями", – добавил Хромин.

Инна Пахомова