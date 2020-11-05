Тюменцы похитили в депо 32 насоса

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Перед судом предстанут двое тюменцев, похитивших в сервисном депо детали от локомотивов, сообщает пресс-служба Тюменского МВД на транспорте.

Как следует из материалов уголовного дела известно, работавшие в депо жители Тюмени, 1989 и 1994 годов рождения, совершили кражу 32 насосов высокого давления. Они договорились сдать металл в пункт приема.

1 декабря 2019 года злоумышленники заступили на дневную смену. Вечером мужчины взяли тележку и подошли к складскому помещению и вывезли в тележке 16 топливных насосов. 6 декабря таким же способом они перевезли за забор депо еще 16 насосов.

Один из злоумышленников в это время еще самостоятельно совершал хищения деталей из дизельного отсека локомотива: он похитил четыре клапана и 21 распылительную форсунку. Ущерб предприятию составил 17 тыс. 600 рублей. Похищенное мужчина также прятал в сугробе за пределами депо.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд.