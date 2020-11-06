Тюменцев зовут на молодежный российско-японский форум

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Российско-японский молодежный онлайн-форум пройдет 1-2 декабря. К участию приглашают российских студентов, молодых специалистов и руководителей молодежных общественных объединений в возрасте 18-30 лет со знанием английского языка не ниже уровня Intermediate, сообщает Тюменский индустриальный университет.

Участники обсудят вклад молодежи в развитие побратимских связей городов и регионов России и Японии; российско-японские молодежные обмены в области спорта; области сотрудничества и конкретные предложения в условиях пандемии COVID-19; роль и перспективы российско-японских молодежных обменов в условиях пандемии COVID-19.

Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить онлайн-заявку, в том числе представить тезисы доклада на английском языке по выбранной теме рабочей секции.

Заявки принимают до 8 ноября 2020 года до 18 часов по мск. Подробнее здесь.