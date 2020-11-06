Екатеринбуржец устроил в Тюмени нарколабораторию

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

За незаконное производство мефедрона в Тюмени предан суду житель Екатеринбурга, сообщает региональная прокуратура.

Следствие установило, что екатеринбуржец через интернет договорился с наркодельцом о серийном производстве наркотика. Для этого он приехал в Тюмень и снял квартиру. Получив от сообщника лабораторное оборудования и химические реактивы, молодой человек приступил к производству мефедрона. От этого в подъезде стал ощущаться сильный запах ацетона.

Вечером 3 марта 2020 года одна из жительниц позвонила в полицию. Была установлена квартира, в которой в тот момент шло производство мефедрона. Сам екатеринбуржец при этом находился в состоянии наркотического опьянения. Была вызвана следственно-оперативная группа. В квартире изъяли более 1 кг мефедрона, оборудование и реактивы.

Обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Тюмени. Дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство.