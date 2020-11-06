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В Тюмени пройдет третий тур чемпионата России по волейболу

Спорт, 12:54 06 ноября 2020

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Третий тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "А", выступающих в зоне "Восток" стартует в тюменском комплексе "Академия спорта 6 ноября, сообщает ВК "Тюмень".

На площадке встретятся тюменская сборная и пермская "Кама". Уральцы – лидеры таблицы. В их активе – четыре победы в четырех матчах и 10 набранных очков.

"Тюмень" в текущем чемпионате тоже не проигрывала. Но подопечные Сергея Шульги провели лишь два матча. Второй тур чемпионата тюменцы пропустили – команда ушла на две недели на карантин из-за коронавируса.

Отметим, что "Кама" - новичок высшей лиги "А". Поединок начнется в 16 часов. Трансляция будет доступна на Youtube-канале волейбольного клуба "Тюмень".

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# волейбол , чемпионат России

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